Manisa Kırkağaç AAT'ye 'sıfır atık' belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaların her aşamasında çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ettiklerini kaydederek, gelecek nesiller adına daha temiz bir Manisa bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini söyeldi.

MASKİ tarafından işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Sıfır Atık Projesi yönetmeliğinde yer alan gerekli kriterleri sağlayarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandıklarını belirten Çevik, "Artan nüfus ile paralel bir şekilde artış gösteren atıklarımızın oluşumunu azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, daha temiz bir Manisa için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.