Son Dakika

Ortaokul TÜBİTAK Ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi ve Ödül Töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirildi

EĞİTİM 25.04.2024, 13:07
Ortaokul TÜBİTAK Ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi ve Ödül Töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Törene, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, TÜBİTAK 2204 Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.  

Törende konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Bursa bölge sergisinin bugün ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Yarışmanın kaybedeni yok, öğrencilerimizin yaptığı tüm çalışmalar çok kıymetli. Dereceye giren öğrencilerimizi ve onların hazırlanmasında emeği geçen tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE'DE ORTAOKUL ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARINA BU YIL 16 BİN 712 BAŞVURU YAPILDI

TÜBİTAK 2204 Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “TÜBİKAK BİDEB olarak bu yıl 18.’sini düzenlediğimiz ortaokul öğrencileri proje araştırmaları yarışmasında Türkiye'de toplamda 12 bölgede gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın Bursa bölgesinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova olmak üzere toplamda yedi ilimizden öğrencilerimiz katıldı. Bu yıl Türkiye'de ortaokul araştırma projeleri yarışmalarına toplamda 16 bin 712 başvuru yapıldı. Bunlardan 558 tanesi Bursa bölgemizden yapıldı. Bu 558 başvurudan hem ön inceleme hem de ön değerlendirmeler sonucunda üç tanesini Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'ndeki sergi alanımıza davet ettik. Bugün güzel bir ödül töreniyle bu aşamayı bitireceğiz. Yarışmamıza katılan projelerin hepsi bizler için çok kıymetli ve değerli. Projeler bir kültürdür. Yavaş başlar hızla devam eder sonra da nitelik açısından daha iyi projeler olmaya başlar. Bu bir yarışma ve kaybedenimiz yok. Bugün burada bazı öğrencilerimiz belki dereceye giremeyecek ama bizler deneyerek yarın daha iyisini yaparak süreçlerimizi hızla ilerleteceğiz. Edison ben bin tane deneme yaptım. Bin tanesi de başarısız oldu. Beni bin birinci denemem Edison yaptı diyor. Dolayısıyla durmayacağız. Bu projelerin oluşmasında, destek ve yapımında başta TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlerimize, ekiplerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor, yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

Bu yıl 18.’si düzenlenen 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışmasına Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova’dan ortaokul öğrencileri katıldı. Bursa’dan 165 proje başvurusunun yapıldığı yarışmanın bölge sergisine 29 tane başvuru davet edildi.

Her yıl düzenlenen TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi, bu konuda çalışma yapmaya yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Program, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında dereceye giren ortaokul öğrencilerinin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi.

Bursa, TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 6 alanda birincilik, 2 alanda ikincilik elde ederken kimya ve coğrafya alanında ise üçüncülük elde etti.

Bursa’dan dereceye giren okullar

Birincilik Ödülleri

Nilüfer Halil İnalcık BİLSEM – Değerler Eğitimi

Nilüfer Halil İnalcık BİLSEM – Fizik

Osmangazi BİLSEM – Değerler Eğitimi

Özel Şahinkaya Ortaokulu – Matematik

Özel Çağdaş Öncü Ortaokulu – Teknolojik Tasarım

Özel Bahçeşehir Ortaokulu – Kimya

İkincilik Ödülleri

Özel Şahinkaya Ortaokulu – Fizik

Özel Bursa Doku Koleji – Yazılım

Üçüncülük Ödülleri

Kestel BİLSEM – Kimya

Yıldırım BİLSEM - Coğrafya

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14