Manisa'da sulama kooperatiflerinin beklediği projeye start

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 26 kooperatife üye olan 4 bin üreticinin kapalı sistemle sulama yapabilmesi amacıyla satın aldığı 48 bin metrelik boruların dağıtımına başladı.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığını korumak amacıyla 2022 yılında kırsala 70 milyon liralık bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projenin daha startını verdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde tarımsal sulama hizmeti veren 26 kooperatif için temin edilen 48 bin metrelik PVC boruların dağıtımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Şantiye Şefliğinde gerçekleştirilen ilk dağıtıma Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, ilgili sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri ile muhtarlar katıldı.



Sulama tesisleri için temin edilen PVC boruların ilk etabında Salihli Yenipazar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 4 bin metre, Salihli Çakaldoğan Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 2000 metre, Salihli Çukuroba Sulama Kooperatifine 500 metre, Salihli Burhan Sulama Kooperatifine 1500 metre, Alaşehir Toygar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1986 metre, Alaşehir Kemaliye Sulama Kooperatifine 400 metre, Alaşehir Şahyar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1304 metre ve Kula Kalınharman Sulama Kooperatifine 600 metre olmak üzere 12 bin 290 metre boru dağıtımı yapıldı.



Tarımsal sulamanın önemini bilerek bu doğrultuda projelerine hız kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sulama tesisi projeleri, sondaj ihaleleri, sulama borusu dağıtımları ile 2022’de kırsala ayrılan 70 milyon liralık payın 24 milyon liralık kısmını sulama faaliyetlerinde kullandı.