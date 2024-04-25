Albinolar İzmir'e çıkarma yaptı

Albinizm Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle düzenlediği “Albinizm Aile Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki albinizmli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - İlk buluşma, Ocak ayı içinde İstanbul’da gerçekmiş, 85 kişilik yoğun katılımla büyük ilgi görmüştü. İstanbul’dan sonra sırasıyla Ankara ve Antalya'yı takip eden buluşma serisi son olarak İzmir’de gerçekleşti.

Etkinlikler; Albinizm Derneği Başkanı Serkan Özorman’ın, Albinizm Derneği’ni tanıtması ve derneğin yaptığı çalışmaları anlatmasıyla başladı.

Prof. Dr. Ayşen Topalkara ve Doç. Dr. Esra Şahlı “Az Görme ve Görmeye Yardımcı Teknolojiler”, Doç. Dr. Hatice Mutlu, Doç. Dr. Kuyaş Hekimler Öztürk, Uzm. Dr. Sümeyra Oğuz “Albinizmin Genetiği”, Psk. Dan. Şeyma Yazar ve Psk. Dan. Rana Durgut “Albinizmle Yaşamak”, Özel Eğt. Öğr. Berkay Ünal, “Eğitim Hakkı ve Fırsat Eşitliği”, Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Eşin ise “Engelli Bireylerin Sosyal Hakları” konularında sunumlarını gerçekleştirerek katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Albinizm Derneği Başkanı Serkan Özorman, bu şehirlerden ve çevre illerden beklenenin üzerinde katılım gerçekleştiğini belirterek bunun gibi etkinliklerin, albinizmli bireyler ile ailelerinin albinizm konusunda doğru bilgiye ulaşmalarına katkı sağladığını ve özellikle albinizmli çocukların sosyal hayata katılımında önemli bir özgüven kaynağı olduğunu dile getirdi.

Albinizm Aile Buluşmaları, albinizmle ilgili farkındalık yaratmayı ve albinizmle yaşayan bireyler ile ailelerine eğitim, sağlık ve sosyal haklar konusunda destek olmayı hedefliyor. Albinizmli çocuklar başta olmak üzere katılımcılar, deneyimlerini paylaşma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatı buldukları bu etkinliklerle, albinizmin toplum içindeki yerini daha iyi anlama imkanı elde ettiler.