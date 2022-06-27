Manisa'da MASKİ personeline hizmet içi 'bakım' eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il merkezinde İçme Suyu Arıza Biriminde görev yapan personele “Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi” verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kaliteli ve daha hızlı hizmet üretmek adına personeline yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkezde İçme Suyu Arıza Biriminde görev yapan araç operatörlerine yönelik “Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi” düzenledi. Eğitim, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Serdar Akdeniz tarafından verildi.

İş makinesi kullanıcılarına ve araç sürücülerine yönelik verilen eğitimlerin önemine değinen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına kurum içi eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Personellerimizin çalıştıkları iş dallarında daha da bilgili olmalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız eğitimlerinde meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde il genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.