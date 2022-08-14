Malatya Yapraklı'da vana montaj çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yapraklı içme suyu deposunu besleyen ana isale hattı üzerindeki vana montajı çalışması gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Yapraklı içme suyu deposunu besleyen ana isale hattı üzerinde gerçekleştirilen vana montajı çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sağlam altyapı için tüm ekibimizle sahadayız. Su kesintisi için vatandaşımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in de hazır bulunduğu incelemede Başkan Gürkan, çalışmaların daha sağlıklı ve daha sağlam bir altyapı için olduğunu ifade etti.

Suların belirtilen saatten önce verilmesi için MASKİ ekiplerinin çok yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Gürkan, “Hız kesici vananın (Basınç Kırıcı) takılması için gerçekleştirilen çalışmayı yerince incelemek için ekiplerimizi ziyaret ettik. Çalışma nedeniyle birçok mahallemizde su kesintisi yaşanma ihtimali yüksek. Su depolarımız tamamen dolu. Kesintinin yaşanacağı tüm mahallelerimize su verilmektedir. Çalışma nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Boruların kesilmesi, basın kırıcı vananın takılması yaklaşık 4 saatimizi alır. Bu 4 saatlik zaman zarfı içerisinde vatandaşlarımıza kesintisiz su vermeye gayret edeceğiz. Ancak depodaki suyumuz bittiği an bir iki saatlik su kesintisi olabilir. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bu rahatsızlıktan dolayı hoş görülerine sığınıyoruz” dedi.