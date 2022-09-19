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Konyaaltı’da stabilize çalışması

Yerel 19.09.2022, 12:45
Konyaaltı’da stabilize çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi Havutönü grup yolunu yeniliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bozulan yolları program dahilinde yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi Havutönü grup yolunda çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kilometrelik grup yolunu zamanla deforme olduğu için greyder ile söktü. Yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri de temizliyor. Yola dolgu malzemesi sererek sıkıştıran ekipler uzun ömürlü ve konforlu bir yol olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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