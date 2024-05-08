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Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu

10 Mayıs'ta vizyona girecek filmler arasında Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık , Süper Ajan Bernard: Görev Mars , Çingene Kızı Zeugma, MAKKA: Cinn-i Azap, Gece Avı, Beyaz Eşya, Süper Köpekler , Kırmızı Papuçlar Görücü ve Cin Daveti filmler yer aldı

YAŞAM 08.05.2024, 16:03
Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu

10 Mayıs'ta vizyona girecek filmler arasında Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık , Süper Ajan Bernard: Görev Mars , Çingene Kızı Zeugma, MAKKA: Cinn-i Azap, Gece Avı, Beyaz Eşya, Süper Köpekler , Kırmızı Papuçlar Görücü ve Cin Daveti filmler yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Komediden korkuya, bilim kurgudan gerilime ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom Of The Planet Of The Apes), Süper Ajan Bernard: Görev Mars (Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong), Çingene Kızı Zeugma, MAKKA: Cinn-i Azap, Gece Avı (Bloodline Killer), Beyaz Eşya, Süper Köpekler (The Barkers Pursuit of Adventure), Kırmızı Pabuçlar (The Red Shoes: Next Step), Görücü ve Cin Daveti filmlerinin içerisinde bulunduğu 10 Mayıs Cuma haftasının vizyon programı ve detayları sinemaseverler yakından takip ediyor.

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 10 Mayıs Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.

10 MAYIS CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

 Haftanın bilim kurgu ve aksiyon filmlerinden Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom Of The Planet Of The Apes), Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball tarafından yönetiliyor. Film, maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. Sezar’ın saltanatından birkaç nesil sonra, hakim tür maymunlar olurken insanlar gölgelerde yaşamaya itilir. Yeni acımasız bir maymun lideri, güçlü bir imparatorluk kurar. Bu sırada genç bir maymun, geçmiş hakkındaki bildiklerini sorgulayacağı macera dolu bir yolculuğa çıkar. Zorluklarla dolu bu yolculuk, onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini tanımlayacak seçimler yapmasına neden olur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Süper Ajan Bernard: Görev Mars (Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong), yeniden tanınır olmak için gizlice bir göreve katılan ajan Bernard’ın maceralarını konu ediniyor. Bernard, dünyadaki en şanssız ajanlardan biridir. Tanınırlığını yeniden kazanmak isteyen Bernard, bu amaçla Mars görevine gizlice katılır. Görev sırasında Mars’taki gizemli dünyaya giren Bernard, orada yakalanması gereken Marslı canavarlarla arkadaş olur. Bernard, bu durumun ardından ajan onuru ve dostlukları arasında zorlu bir sınavla karşı karşıya kalır.

Haftanın komedi filmlerinden Çingene Kızı Zeugma, müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları konu ediniyor. Çingene Kızı mozaiği, Amerika’dan Gaziantep Zeugma müzesine getirilmiştir. Bu durum müze müdürü Esra ve güvenlik görevlisi Zeki kadar birçok kişinin heyecanlanmasına neden olur. Heyecanlananlar arasında değerli eseri çalmayı planlayan Barbaros ve adamları da vardır. Ancak mozaik bir anda ortadan kaybolunca büyük bir kargaşa olur ve herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?

Mert Uzunmehmet yönetmenliğinde vizyona girecek korku filmi MAKKA: Cinn-i Azap’ın oyuncu kadrosunda Oğuzhan Mengübeti, Yağmur Körpe, Raziye Tokgöz, Beray Naz Akyıldız gibi isimler yer alıyor. Film, kara büyü ritüellerinde kullanılan objelere temas eden genç bir kızın yaşadıklarını konu ediniyor. 12 yaşında genç bir kız olan Leyla, inancının gücünden emin olamaz. Leyla, cin çağırma ve kara büyü ritüellerinde kullanılan objeler ile temas ettikten sonra kendisini korkunç olayların içerisinde bulur. 

Hakan Eser yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Beyaz Eşya, iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertlerin içerisinde bulan iki ailenin hikayesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ yer alıyor. Aynı apartmanda, o gün iki daireye bekledikleri buzdolapları gelecektir. Zeynep ve Nihat çifti, önceki gece hırsızların girdiği spotçudan, ikinci el buzdolabı beğenmiştir. Diğer dairede oturan Sebahattin’in dairesine de, kaçak yollarla getirdikleri buzdolabı gelecektir. Bu kaçak buzdolabının içinde ölmüş babaları vardır. Dolaplar karışır ve karakterler bu olayların içinden çıkmaya çalışırlar.

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Süper Köpekler (The Barkers Pursuit of Adventure), bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu ediniyor. Büyük abi Cino, bir bilim insanının gözüne girmek için çabalar. Lisa, bir dans yarışmasını kazanmanın yolunu ararken, Aleks ve Tima’nın futbol konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan rahatsız olan Minik Aliş, onları barıştırmak için harekete geçer.

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