Kocaeli'de üst yapı yol bakım timi iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi günlük muhtelif 20 noktada yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım gibi üstyapı çalışmaları yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde günlük muhtelif 20 noktada üstyapı bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Trafiğin aksatılmaması için gece geç saatlerde de çalışma yürüten Yol Bakım Timi; İzmit Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi, Piotr Wilcynskl Bulvarı’nda, Salim Dervişoğlu Caddesinde asfaltlama çalışması yaptı. İzmit Gazi Erdoğan Gürkan Caddesinde de eski ve bozulma meydana gelen asfaltı trimer kazısıyla söken ekipler, caddeye yeni asfalt serimini gece geç saatlerde yaptı.

Kent genelinde yollarda, kaldırımlarda bozulma ve aşınmalara hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarımlarını yapan Yol Bakım Timi, İzmit Devlet Hastanesine ulaşımın sağlandığı yol üzerindeki Gazanfer Bilge Bulvarı’nın korkuluklarını boyadı.

Gölcük Fahri Korutürk Caddesinde ve Karamürsel Dereköy’de, Gebze Cumaköy Mahallesi'nde de asfaltlama çalışmaları yapıldı.