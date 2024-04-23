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Bursa'da geleceğin başkanından ilk talimat 'kentsel dönüşüm'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna temsili olarak geçen 4 sınıf öğrencisi Zeyna Defne Kesmez'in ilk talimatı 'kentsel dönüşüm' yönünde oldu

YAŞAM 23.04.2024, 13:02
Bursa'da geleceğin başkanından ilk talimat 'kentsel dönüşüm'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna temsili olarak geçen 4.sınıf öğrencisi Zeyna Defne Kesmez'in ilk talimatı 'kentsel dönüşüm' yönünde oldu.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin ülke ve kent yöneticileri makamları sahiplerinden devraldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de makamını Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Zeyna Defne Kesmez’e devretti. Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen devir teslim törenine geleceğin başkanına okul müdürü Mehmet Salih Şahin, sınıf öğretmeni Ayşe Gül Yeşil, sınıf arkadaşları Şeymanur Öğüt ve Arda Adil Güler eşlik etti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL ALANLAR YAPACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den görevi teslim alan Zeyna Defne Kesmez,  Bursa için yapacağı hizmetleri sıraladı. Çocuklar ve gençler için yeni alanlar oluşturacağının sözünü veren geleceğin başkanı “Bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak gören, onlara güvenerek bu ülkeyi bir bayramla birlikte bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ülkemiz ve şehrimiz deprem kuşağında olduğu için kentsel dönüşümler yapmamız lazım. Yani binalar, sağlam binalar yapılmalı. Bütün çocukların eşit hakları olmalı. Bütün çocuklar sağlık, eğitim gibi bütün hizmetlerden yararlanmalı. Her mahallede sosyal tesisler, çocukların koşup oynayabileceği, spor yapabileceği yeşil alanlar yaratılacak. Gençlerin ulaşabileceği öğrenci yurtları yapılacak” dedi. Zeyna Defne Kesmez ayrıca çocuklara teknolojiyi süre ve sınır koyarak kullanma tavsiyesinde bulundu.

“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BAYRAMI”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu hatırlan Başkan Mustafa Bozbey, Atatürk ve silah arkadaşlarının fikirlerinin izinde olduklarını belirtti. Çocuklar ve gençler için daha yaşanılabilir Bursa’yı sunmak istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bugün dünyanın en önemli bayramı. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Onlara şükran borçluyuz. Çünkü Kurtuluş Savaşı sürecinde meclisi kurarak ve ardından hem savaşı yürütüp hem de 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, bugünü gençlere armağan etmesiyle hakikaten onların nasıl büyük bir dehaya sahip insanlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onların izinde olduğumuzu, gelecek Türkiye özleminin bizler için sorumluluk olduğunu belirtiyorum. Çocuklarımızın yeşiller içerisinde koşturduğu, özgürce nefes aldığı sosyal, kültürel alanlar çocuklarımızın gençlerimizin hayali.  Bu hayali gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Program sonunda geleceğin başkanı Zeyna Defne Kesmez, Başkan Mustafa Bozbey’e çiçek takdim ederken, Başkan Bozbey ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Zeyna Defne Kesmez’e okulunu ve sınıfını ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

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