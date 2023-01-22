Kocaeli Başiskele'de 'U kanal' yapımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy’de bulunan Ford Otosan ile Serbest Bölge arasında ulaşımın sağlanacağı yeni yol ve U kanal yapımına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy’de bulunan Ford Otosan fabrikası ile Serbest Bölge arasında ulaşımın sağlanacağı gidiş-geliş 1x1 şerit yol ve çift şerit parklanmaların olacağı, yaya kaldırımı ve aydınlatma direklerinin de yapılacağı yeni yol için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 750 metre uzunlukta yapılacak yeni yol ile Ford Otosan fabrikası ile Serbest Bölgeye ulaşım sağlanacak. Yeni yolun yanında Derya Caddesinden denize kadar olan kısımda 900 metre uzunlukta 1,5x2 boyutlarında betonarme U kanal yapılıyor.