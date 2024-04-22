Bursa Gemlik'te Başkan 'teşekkür' nezaketinde

Bujrsa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Deviren, hafta içi yoğun geçen 'hayırlı olsun' ziyaretleri ardından önce istinat duvarı çökmesi hadisesi, akabinde aşırı yağışlar ve fırtına sonrası olumsuz etkilenen balıkçıları ve Kurşunlu’yu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 31 Mart seçimleri sonrasında teşekkür ziyaretleri için Gemlik’in en uzak köyü olan Fındıcak’tan başladı.

köy ziyaretleri yaptı. Bu bağlamda Fındıcak, Şükriye, Feyziye, Hamidiye, Katırlı ve Umurbey mahallelerini ziyaret ederek, “Yerel seçimlerde sandığa giderek demokratik hakkını kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık çalışma ve hizmet etme zamanı. Mahalle muhtarlarımızla birlikte istişare halinde olarak, çok çalışarak Gemlik’e hizmet edeceğiz. Bizleri sıcak bir şekilde karşılayarak en iyi misafir eden yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.