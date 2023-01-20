Kardeş şehir Aalen'den Hatay'a ziyaret

Hatay’ın kardeş şehirlerinden biri olan Aalen’in Belediye Başkanı Frederick Brütting ve beraberindeki heyet Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Hatay'ın kardeş şehirlerinden Aalen'den yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, iki şehir arasında yıllardır süren ve örnek olan kardeşliği güçlenmeye devam ettireceklerini söyledi.

Hatay’da çok güzel bir şekilde karşılandığından dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Brütting, “Ailemiz de gittikçe büyüyor. EXPO gerçekten şahane. Sizleri takip etmekteyiz ve oldukça başarılı işler gerçekleştiriyorsunuz” diyerek Başkan Savaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Savaş, ziyaretin sonunda Frederick Brütting’e Hatay’a özgü çeşitli hediyeler verdi.

Brütting de, Aalen Belediyesi bahçesinde yetiştirilen kestane ağacını Lütfü Savaş’a hediye ederek, kardeş belediyelerin ortak girişimleriyle Reyhanlı ilçesinde açılan okul için bağışta bulunduklarını açıkladı.