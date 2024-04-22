Osmangazi çocuklarla şenlenecek

Osmangazi Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhteşem bir kortej programı hazırladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan’ın coşkuyla yaşanacağı kortej yürüyüşüne tüm çocukları ve ailelerini davet etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yılı, Osmangazi’de coşkuyla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayram için dev bir kortej programı hazırlayan Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan heyecanını ve sevincini tüm kente yayacak. 23 Nisan Salı günü saat 14.00’da Zafer Plaza Meydanı’ndan başlayacak olan bayram korteji, Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyecek ve Abdal Meydanı’nda son bulacak. Osmangazi Belediyesi, kortejin geçeceği güzergahı, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatarak bayrama hazırladı. Kortejde, bando eşliğinde yürüyecek olan çocuklar, bayramlarını doyasıya kutlayacak.

Korteje katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak olacak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşku içinde kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı ve Osmangazi sakinlerini bu dev korteje davet ediyorum” dedi.