Kadınlarla aile ve madde bağımlılığı eğitimi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren UMER (Uyuşturucu ile Mücadele) birimi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde mini spor salonuna, spor faaliyetlerini yapmak için gelen kadınlara “ Aile ve Madde Bağımlılığı” eğitimi verdi.KÜTAHYA (İGFA) – Kütahya’da UMER ortaokullarda çocuk ve gençlerle başlattığı madde bağımlılığı eğitimine, kadın ve ailelerle eğitimleriyle devam ediyor. UMER eğitimleri ile çocuk, genç ve ailelere madde ve bağımlılıkla ilgili doğru bilgiler veriliyor. UMER Birimi sorumlusu Sevgi Özer tarafından verilen eğitimler ilerleyen günlerde de devam edecek.