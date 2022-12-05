İzmir trafiği için güç birliği

İzmir’de faaliyet gösteren şoför odalarına, İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) brifing verildi.İZMİR (İGFA) -İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ nin (İESOB) organizasyonu altında düzenlenen toplantıda, İZUM Şube Müdürü Mete Güzelocak tarafından, merkez ve ilçelerde bulunan 28 şoför odasının başkan ve yöneticilerine kurumun çalışmaları ile yakında faaliyete girecek olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hakkında bilgi verildi.

İZUM ile yapacakları uyumlu çalışmaların kent trafiğine olumlu yansıyacağını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘İzmir trafiğini rahatlatmak, şoför esnafının sorunlarını masaya yatırmak, vatandaşlara kaliteli ve güvenli ulaşım hizmeti verilmesinin önünü açmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Hem vatandaşların hem de esnaf kesiminin menfaatlerini ön planda tutacak çalışmaları hayata geçirmek için birlikte çalıştığımız kurumlarla entegre olmaya özen gösteriyoruz. İZUM ile şoför odalarımızın ilişkilerinin geliştirilmesi şoför esnafının sıkıntılarının giderilmesine vesile olacağı gibi, toplumsal huzura da katkı verecektir’ dedi.

EDS’NİN GETİRİLERİ

Oda temsilcilerinden edindikleri bilgileri üyeleri ile paylaşmalarını da isteyen Mutlu, karşılıklı iyi niyet ve samimiyetin besleyeceği uyumlu çalışmalarla üyelerimize daha rahat çalışma imkanı sağlamak, müşterileri ile ilişkilerini geliştirmek ve gelirlerini artırmak istediklerini söyledi.

Kendisinin de şoför bir aileden geldiğini hatırlatan İZUM Şube Müdürü Mete Güzelocak ise, İzmir trafiğinin 10 binden fazla akıllı cihaz ile yönetildiğini kaydetti. Akıllı Trafik Sistemi’nin, İzmir'i akıllı kentlere dahil etmek için yaptıkları çalışmaların bir parçası olduğunu belirten Güzelocak, ‘Şoför esnafı çalışmalarımızda bize destek verecek en önemli partnerimiz olacaktır. Her gün trafiğin içinde, vatandaşlarla birebir iletişim içinde olan şoför esnafı ile yapacağımız ortak çalışmalar, İzmir halkının lehine olacaktır" dedi.