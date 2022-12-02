İzmir Bergama’ya 5 yıldızlı otel mutfağı konforunda Aşevi

İzmir'de uzun yıllar Kınık Garajı yanında hizmet veren Bergama Belediyesi Aşevi yeni hizmet binasına taşındı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 5 yıldızlı otel mutfağı konforuna sahip aşevi yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi.

Eski Tekstil Fabrikası’nda düzenlenen yeni aşevi hizmet binasının açılışına İlçe Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’da aşevi hizmetini ilk olarak başlatan AK Parti önceki dönem Belediye Başkanı Raşit Ürper, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Protokol Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aşevinde her gün 700 kişiye 3 kap sıcak yemek pişirildiğini ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüldüğünü açılış konuşmasında anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, açılışı yapılan yeni binada ise yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik koşullarda sıcak yemek hizmeti vermeye devam edeceğini söyledi.

2004-2009 yılları arası dönemin AK Partili Belediye Başkanı Raşit Ürper tarafından başlatılan aşevi hizmeti bugün açılışını yaptığımız yeni binasında 5 yıldızlı otel mutfağı konforunda hizmet sunmaya devam edeceğini belirten Başkan Koştu, "Belediyemizin, İlçe Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ile aşevimiz günde üç kap sıcak yemek çıkarmaya aralıksız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Bu yıl Kurban Bayramı’nda 11,5 ton et bağışı yapılan aşevinde yıllık yaklaşık 2 ton salçanın kullanıldığını, 6 bin litre ayçiçek yağı, 8 ton kuru fasulye, 10 ton pirinç, 8 ton makarna, 5 ton nohut kullanıldığını ifade eden Başkan Koştu, “Ayrıca 250 bin adet ekmek ve gelen bağışlar haricinde 8 ton et ve 20 bin ton beyaz ete daha ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimizden yine bağışta bulunmalarını bekliyoruz. Her birisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Her birisinden Allah razı olsun. Hayırlarını Allah kabul etsin” dedi.