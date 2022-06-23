İzmir Bergama'da Tuğba Yurt coşkusu

İzmir'de Bergama Kermes Festivali’nde sahne alan Tuğba Yurt coşkulu bir konserle hayranlarına muhteşem bir akşam yaşattı.İZMİR (İGFA) - Kadim şehir Bergama'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet, Bergama Kermes Festivali'nin 3.gününde sanatçı Tuğba Yurt, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce seveni ile buluştu.

Konserinde her bir şarkısını hayranları ile birlikte söyleyen sanatçı Tuğba Yurt'a konser sonrası Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, Bergama kağıdı Parşömen'den yapılan plaket verdi.

Muhteşem konser için Turba Yurt’a teşekkür eden Başkanvekili Umutlu, Başkan Hakan Koştu'nun selamlarını iletti. Bergama Kermes Festivali’nin 3. günü yine dolu dolu bir konser ile son buldu.