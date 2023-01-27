Hatay'ın projeleri bakanlıklardan ilgi görüyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri EXPO 2021 Antakya alanında bulunan Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi’ne ziyarette bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğiyle, içerisinde Tasarım Stüdyosu, Hazır Giyim/Konfeksiyon Atölyesi, Dijital tekstil baskı atölyesi, Keçe atölyesi, Ebru atölyesi, İpek ve ipek ürünleri aksesuar ve takı atölyesi, showroom, üretim planlama ofisi, eğitim ve toplantı salonları bulunan merkez, ipekçilik sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kuruldu.

Beraberindeki heyetle, 960 metrekare olan merkezi gezen Yeniçeri yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca EXPO alanını da gezen Yeniçeri sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili Kalkınma Ajansı olarak işbirliklerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.