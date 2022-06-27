Genç avukatlar çalıştayda buluştu

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ev sahipliğinde Genç Avukatlar Çalıştayı, 54 barodan avukatların katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Genç Avukatlar Çalıştayı'na 54 Baronun Genç Avukatlar Meclisi/Merkezi Divan Üyeleri, Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Av. Cansu Telli ve Genç Avukatlar Merkezi ve Çalıştay Düzenleme Komisyonu üyesi Av. Mert Kemal Alioğlu katıldı. İki gün sürecek çalıştayda ilk gün sorunlar, ikinci gün ise çözüm önerileri üzerine konuşulacak. Çalıştay sonrası çıkan rapor başta Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Çalıştayda konuşan Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Av. Cansu Telli, “Bu hafta sonu İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi öncülüğünde düzenlediğimiz ve bir ilke imza attığımız Genç Avukatlar Çalıştayı’na vakit ayırıp katılan tüm meslektaşlarımıza mesleğimizin geleceğine olan katkılarından dolayı Baromuz ve Merkezimiz adına çok teşekkür ederiz. Bugün karşınıza farklı illerden gelen genç meslektaşlarımız ve İstanbul Barosu mensubu genç avukatlarla birlikte çıktık. Biz bugün burada bir kıvılcım yaratmak istedik. Bu kıvılcım değişimin, güzel günlerin habercisi olsun istedik. İki gün boyunca mesleğimizin geleceğini, niteliğin değil niceliğin ön plana alındığı hukuk fakültelerini, Avukatların ücret ve sigorta sorunlarını, güçsüzleştirilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan mesleğimizi konuştuk. 7 Haziran'da meclisten geçerek kanunlaşan, genç avukatlar ve stajyer avukatları adliyelerden ve hukuk bürolarından uzaklaştıran, çoklu baro yasası sonrası kurulan sözde barolara fon sağlayan yeni düzenlemeyi tartıştık” dedi.

“Biz bugün burada farklı fikirleri, farklı çözüm önerilerini ortaya koysak da günün sonunda hepimiz tek bir paydada buluştuk. Gençliğimizi teslim etmeyeceğiz” diyen Cansu Telli, “Mesleğimizin onurundan, dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve cübbemize düğme diktirmeyeceğiz. Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz: Gençlere, Genç Avukatlara kulak verin; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: ‘Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri gençlerdir. Geleceğimizin bütün ümidi gençliktir.’ Buradan avukatları yok sayan, avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışanlara sesleniyoruz. Biz yargının kurucu unsurlarından biriyiz. Biz Savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati her kim unutur, biz orada oluruz! Bu gerçeği kim görmezden gelir biz karşısında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını tıkar daha yüksek sesle haykırırız. Her kim mesleğimizi karanlığa gömmek isterse adaleti karanlığa gömmek istemiştir, adaletin karanlığa gömülmek istendiği yerde güneş olur doğarız” ifadelerini kullandı.

Telli, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Mesleğimizin güçsüzleştirilmesine, sorunlarımızın görmezden gelinmesine ya da mesleğimizin hedef gösterilmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz; Savunma susmayacak, biat etmeyecek ve yenilmeyecektir. Bu azim ve kararlılıkla; geleceğimiz için, adalet için, kutsal savunma hakkı için genç avukatların tespit ettiğimiz sorunlarının derhal çözülmesi gerektiğini tekraren altını çizerek söylüyoruz. Sorunlarımız çözülmeden güçlü bir savunma olmaz. Güçlü bir savunma olmadan bağımsız bir yargı, bağımsız yargı olmadan ise adaletin ve Cumhuriyetin varlığından söz edilemez. Sözlerimi yine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine değinerek tamamlamak istiyorum: İstiklal, istikbal, hürriyet ve her şey adaletle kaimdir. Adaleti sağlayacak olan yargı, yargının en önemli sacayağı ise savunma yani bizleriz.”