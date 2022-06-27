Son Dakika

Genç avukatlar çalıştayda buluştu

Yerel 27.06.2022, 14:45
Genç avukatlar çalıştayda buluştu

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ev sahipliğinde Genç Avukatlar Çalıştayı, 54 barodan avukatların katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Genç Avukatlar Çalıştayı'na 54 Baronun Genç Avukatlar Meclisi/Merkezi Divan Üyeleri, Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Av. Cansu Telli ve Genç Avukatlar Merkezi ve Çalıştay Düzenleme Komisyonu üyesi Av. Mert Kemal Alioğlu katıldı. İki gün sürecek çalıştayda ilk gün sorunlar, ikinci gün ise çözüm önerileri üzerine konuşulacak. Çalıştay sonrası çıkan rapor başta Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Çalıştayda konuşan Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Av. Cansu Telli, “Bu hafta sonu İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi öncülüğünde düzenlediğimiz ve bir ilke imza attığımız Genç Avukatlar Çalıştayı’na vakit ayırıp katılan tüm meslektaşlarımıza mesleğimizin geleceğine olan katkılarından dolayı Baromuz ve Merkezimiz adına çok teşekkür ederiz. Bugün karşınıza farklı illerden gelen genç meslektaşlarımız ve İstanbul Barosu mensubu genç avukatlarla birlikte çıktık. Biz bugün burada bir kıvılcım yaratmak istedik. Bu kıvılcım değişimin, güzel günlerin habercisi olsun istedik. İki gün boyunca mesleğimizin geleceğini, niteliğin değil niceliğin ön plana alındığı hukuk fakültelerini, Avukatların ücret ve sigorta sorunlarını, güçsüzleştirilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan mesleğimizi konuştuk. 7 Haziran'da meclisten geçerek kanunlaşan, genç avukatlar ve stajyer avukatları adliyelerden ve hukuk bürolarından uzaklaştıran, çoklu baro yasası sonrası kurulan sözde barolara fon sağlayan yeni düzenlemeyi tartıştık” dedi.

“Biz bugün burada farklı fikirleri, farklı çözüm önerilerini ortaya koysak da günün sonunda hepimiz tek bir paydada buluştuk. Gençliğimizi teslim etmeyeceğiz” diyen Cansu Telli, “Mesleğimizin onurundan, dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve cübbemize düğme diktirmeyeceğiz. Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz: Gençlere, Genç Avukatlara kulak verin; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: ‘Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri gençlerdir. Geleceğimizin bütün ümidi gençliktir.’ Buradan avukatları yok sayan, avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışanlara sesleniyoruz. Biz yargının kurucu unsurlarından biriyiz. Biz Savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati her kim unutur, biz orada oluruz! Bu gerçeği kim görmezden gelir biz karşısında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını tıkar daha yüksek sesle haykırırız. Her kim mesleğimizi karanlığa gömmek isterse adaleti karanlığa gömmek istemiştir, adaletin karanlığa gömülmek istendiği yerde güneş olur doğarız” ifadelerini kullandı.

Telli, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Mesleğimizin güçsüzleştirilmesine, sorunlarımızın görmezden gelinmesine ya da mesleğimizin hedef gösterilmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz; Savunma susmayacak, biat etmeyecek ve yenilmeyecektir. Bu azim ve kararlılıkla;  geleceğimiz için, adalet için, kutsal savunma hakkı için genç avukatların tespit ettiğimiz sorunlarının derhal çözülmesi gerektiğini tekraren altını çizerek söylüyoruz. Sorunlarımız çözülmeden güçlü bir savunma olmaz. Güçlü bir savunma olmadan bağımsız bir yargı, bağımsız yargı olmadan ise adaletin ve Cumhuriyetin varlığından söz edilemez. Sözlerimi yine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine değinerek tamamlamak istiyorum: İstiklal, istikbal, hürriyet ve her şey adaletle kaimdir. Adaleti sağlayacak olan yargı, yargının en önemli sacayağı ise savunma yani bizleriz.”

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31