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Elazığ alt yapısı için ilk imza

Yerel 28.06.2022, 14:24
Elazığ alt yapısı için ilk imza

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Ziver İnşaat ile Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi sözleşmesini imzaladı.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Süreci çok iyi yöneterek şehrimizin altyapı problemini hep birlikte çözeceğiz. Şehrimizin altyapısını yeniledikten sonra inşallah üstyapı çalışmalarımızla da bu şehrin daha yaşanabilir daha müreffeh bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Elazığ’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı yenileme projesinde ilk imza atıldı.

Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi sözleşmesi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ziver İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci tarafından imzalandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin en büyük sorunlarının başında yer alan altyapı sorununu çözüme taşıyacak altyapı yenileme projesinin 1. etap sözleşmesini imzaladıklarını ifade ederek, “Bugün ilk imzayı attık. Şehrimizin altyapısını yenilemeye yönelik 1072 km içme suyu hattı, 25 km yağmur suyu hattı ve 55 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattının değiştirilmesi noktasında çok uzun süredir bir gayretimiz söz konusuydu. Seçim öncesi vatandaşlarımıza hep aynı şeyi söylüyorduk. Şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi altyapı sorunudur. Çok uzun süre şehrimizin altyapısına maalesef el değmemiş. 400 km’lik asbest borunun olması, pik boruların olması, kayıp-kaçak oranlarının yüzde 60’ın üzerinde olması ve yağış sonrası şehrimizin cadde ve sokaklarının gölet haline gelmesi altyapının yetersizliğinin göstergesidir.” dedi.

“Seçim öncesi bu sorunun üzerine cesaretle gideceğimizi ve bu sorunu çözeceğimizi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Başkan Şerifoğulları,  “Altyapı ihalemizin 1. Etabının sözleşmesini imzaladık. Şehir merkezimizdeki 17 mahallemizin altyapısını yenileyeceğimiz ihalemizi hemşehrimiz Veysel Demirci’ye ait  Ziver İnşaat üstlendi. Kendilerine başarılar diliyorum. Zor bir iş, bizler için de hemşehrilerimiz için de zorlu bir süreç. Hemşehrilerimizden sabır istiyoruz. Süreci çok iyi yöneterek şehrimizin altyapı problemini hep birlikte çözeceğiz. Şehrimizin altyapısını yeniledikten sonra inşallah üstyapı çalışmalarımızla da şehrimizin daha yaşanabilir daha müreffeh bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Ziver İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci ise şehir adına önemli projenin hayata geçirileceğini ifade ederek, “Elimizi taşın altına koyduk. Allah’ın izniyle en iyi ve en hızlı şekilde şehrimizin altyapısını yenileyeceğiz. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

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