Edirne İpsala'da Sulama Birliği toplantısı yapıldı

Edirne'de Hamzadere Sulama Birliği Toplantısı Vali H. Kürşat Kırbıyık’ın başkanlığında İpsala’da yapıldı.Erdoğan DEMİR- Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - Toplantının açılışında konuşan Vali Kırbıyık bölge açısından Hamzadere Sulama Birliği'nin faaliyetlerini çok önemsediklerini belirterek, "Belli bir düzen içerisinde, belli bir nizam içerisinde ilerlemesi, gelecek yıllar itibariyle sürekliliğinin sağlanması, bu sulama hizmetinin kesintisiz, sorunsuz yapılması en uygun maliyetlerle yapılması hem İpsala için hem Edirne için son derece önemlidir. Bu bağlamda da bugün Hamzadere Sulama Birliğinin mevcut faaliyetlerini ve gelecek yıl planlamasını hep birlikte değerlendireceğiz.” dedi.

Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Eyüp Farsak da yaptığı sunumda, birliğin çalışmaları, bütçe içerisinde yer alan maliyetler, öngörülen maliyetler, sulama çalışmaları ve önümüzdeki yıl ile ilgili yapılan planlamalar ve 2023 yılı bütçesi planlaması ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra soru cevap şeklinde devam eden toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Kırbıyık ise, "Halihazırda şu an 6 bin hektarlık bir alan sulanıyor. Bir an evvel proje kapsamında sulanabilir diğer yerlerde de sulanma hizmetine başlanması çok önemli. Geçen ziyaretimizde bunu da konuşmuştuk. Şimdi Sütçüler Bölgesi’nde 800 hektar civarında yine P6 Bölgesi’nde 3 bin hektarlık bir yer var. Yani gelecek yıl toplamda 4.000 hektarlık bir alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz. O da çok önemli Hamzadere bölgesi açısından. Sadece bugünü değil geleceği de planlamamız lazım. Biliyorsunuz burada 20 bin hektarlık bir sulamadan bahsediyoruz. Projenin bütün etapları tamamlandığında organizasyonun asıl ölçeğini o zaman daha fazla hissettirmiş olacağız. Yamaç arazilerinin de muhakkak sulamaya açılması gerektiğini, çeltik ekilebilen yerlerde çeltik, ekilemeyen yerlerde ise diğer ürünlerin devreye konulup belki ikinci ürün anlamında buğdaydan sonra ayçiçeği ekimi noktasında fayda sağlanabileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu birliği ayakta tutmak geleceğe dönük daha kararlı adımlarla güçlü tutmak hepimizin temel sorumluluğudur.” diye konuştu.