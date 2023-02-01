Bursa Orhaneli'de ulaşım ücretleri zamlandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ulaşım hizmeti ücretlerine 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle zam yapıldı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım ücretlerinin güncellenmesinin ardından Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli Bursa ulaşım ücretlerine de BURULAŞ tarafından güncelleme yapıldı.

Bursa’da ulaşım ücretlerine geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli-Bursa arası yolcu taşıma ücretlerine de zam yapıldı.

Bursa-Orhaneli arası ulaşım 45 lira oldu.

İşte yeni fiyatlar...