Kocasinan’da 3 gün sürecek çocuk şenlikleri başladı

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve 3 gün sürecek olan ‘Çocuk Şenliği’ başladı. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sümer Yenimahalle’deki Sümer Parkı’nda düzenlenen Çocuk Şenliğine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Bütün çocuklarımız, daha güzel Türkiye ve Kayseri’de yaşama imkanı bulsunlar diye yoğun gayret sarf ediyoruz. Özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamıza vesile olan ve çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir toplumda çocuklarının bayramı olan ikinci bir millet ve ülke daha yoktur. Sadece Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne özgü, çocuklarımızın bayramı olan milletiz ve devletiz. Bizim evlatlarımız, bu noktada şanslılar. Bütün dünya çocukları da bu bayram vesilesiyle bir çatı altında sevgi, barış ve kardeşliği buradan bütün dünyaya haykırıyor. Bundan dolayı çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha huzur içerisinde yaşamalarına imkan sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak ve refahını artırmak bizim çalışmalarımız öncelikleridir. Ama yeni dönemin mottosunda insanların yaşadığı ortamda daha mutlu yaşamalarına imkan sağlayacak her işte biz varız. Gerek milli gerek manevi bayramlarımızda gerekse farklı etkinliklerle 7’den 70’e herkesle bir arada olup, güzellikler yaşatıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğin Türkiye’sini inşa etmek noktasında her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz ”ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu güzel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede okullar arasında kültür ve sosyal alanında dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra folklor gösterileri, müzik-koro, çocuk tiyatrosu, Hacivat – Karagöz, palyaço, oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikte çocuklar, keyifli vakit geçirdi.