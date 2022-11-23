Bursa Gürsu'da doğal gazsız sokak kalmadı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi’nde, iki aydır süren son doğalgaz çalışmalarıyla doğal gaz bulunmayan sokak kalmadı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi ve Bursagaz iş birliğinde, iki ay önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak, Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nin doğalgaz bulunmayan sokakları da doğalgaza kavuşturuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bin 400 bina ve 3 bin hane daha doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

Bugüne kadar, Yenidoğan'ın ihtiyacı olan birçok yatırımı da hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Işık, "Yenidoğan'nın alt yapıda yaşadığı sorunu bugünkü değerle yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla çözdük. Asfaltsız sokakları asfalta kavuşturduk. Mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan Kapalı Pazar Alanı’nı ve Sağlık Ocağı’nı hizmete sunduk. Yenidoğanlı hemşehrilerimizin park talepleri doğrultusunda, kamulaştırdığımız iki farklı alanda, iki adet park oluşturarak hizmete sunduk. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, inşallah Gürsu’muza çok daha güzel hizmetler yapmak için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gürsu'ya kazandırılan her hizmetin sonraki hizmetlerin motivasyonu olarak yeniden güç toplamalarını sağladığını ifade eden Başkan Işık, 2019 yerel seçim döneminde çıktıkları bu yolda verdikleri sözleri Gürsu’nun gelişimini sağlama yolunda belirledikleri hedefleri tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Işık, Gürsu’ya bu hizmetin kazandırılmasında vatandaşın mağdur olmaması için yeni yasal düzenlemelerle yollarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşların taleplerini ileterek sürece katkı sağlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve ilçe yönetimlerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Bursagaz yetkililerine ve emeği olan herkese teşekkür etti.