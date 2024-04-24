Uludağ Enerji Hatay’ı unutmadı!

Uludağ Enerji, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen depremler sonrası Hatay’da kurduğu Uludağ Enerji Yaşam ve Gelişim Kampüsü’nde bölgede yaşayan çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.BURSA (İGFA) - Uludağ Enerji afetin yaralarını sarmak için Hatay’da hayata geçirdiği, dokuz konteynerden oluşan ve sanatsal aktiviteler, kadınlara yönelik el becerisi, mesleki gelişim ve oyun atölyelerinin gerçekleştirildiği Yaşam ve Gelişim Kampüsü’nde bu kez 23 Nisan’ı kutladı.

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen ve iki yılda yaklaşık 40 bin kişiye hizmet vermesi beklenen Uludağ Enerji Yaşam ve Gelişim Kampüsü’nde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

DANS EDİP DOYASIYA EĞLENDİLER

Kutlamaya katılan çocuklar bir yandan resim yapıp yüz boyama etkinliklerinekatılırken diğer yandan hobi bahçesi oluşturdu ve el baskısı ile 23 Nisan Hatıra Köşesi’ne katkıda bulundu. Etkinlik sonunda küçük bir koreografi hazırlayan çocuklar doyasıya dans edip eğlenirken, etkinliğin ardından Uludağ Enerji çocuklara bayram hediyelerini ulaştırdı.Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkınnüfusa hizmet verirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Uludağ Enerji, düzenlenen etkinlik ile çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.