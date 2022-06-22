Bursa'da Kestel’in üç bir yanından müzik sesleri yükseldi

Bursa'nın Kestel ilçesinde yerel belediye, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde üç farklı noktada üç farklı sanatçının sahne aldığı bir kutlama programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Farklı tarzdan sanatçıların sahne aldığı 3 farklı noktada gerçekleşen konserlerle Dünya Müzik Günü Kestel’de coşkuyla kutlandı.

Müziğin coşkusu parklara ve meydanlara taşınırken, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik büyük beğeni topladı.

3 farklı parktan müzik seslerinin yükseldiği müzik ziyafeti, Sanat Sokağı’nın açılışıyla başladı. Naim Süleymanoğlu Parkı, Kestel Aile Parkı ve Musa Amca İlkokulu’nda verilen konserlerde Rumeli Semih, Nida Ateş ve Muhammet Yeni sahne aldı.

Etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Bulgaristan Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları katıldı.

Profesyonel sanatçıların yanı sıra, amatör sanatçılarda müzik günü etkinliğinde yerini aldı. Eş zamanlı olarak başlayan konserlerde, Binlerce Kestelli gönüllerince eğlenerek, şarkılara eşlik etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geleneksel hale getirdikleri Müzik Günü Konserlerinin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek konserlerin ardından sanatçılara çiçek takdim etti.