Bursa'da BUSMEK'le üniversite hayalleri gerçek oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK aracılığıyla düzenlediği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan 1000 gencin yüzde 80’i, merkezi yerleştirmeyle bir üniversiteye girme başarısını gösterdi. Başkan Aktaş, başarılı öğrencileri tebrik etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor.

Yüz yüze eğitimle birlikte yapay zekâ destekli, hedef odaklı ‘dijital eğitim’ sistemini de geçen dönem hayata geçiren BUSMEK, yetişkin eğitimlerinin yanında, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençler için de ücretsiz YKS hazırlık kursları düzenliyor.

Ücretsiz YKS destek kitapları, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşulları ve rehberlik hizmetiyle gençleri üniversiteye hazırlayan BUSMEK, 2018 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 606 gence ulaştı.

2022-2023 döneminde toplamda 1000 gence destek olunurken, 61 öğretmen ile gençlere eğitim ve danışmanlık konusunda fayda sağlandı.

Yüz yüze eğitimde, haftanın 4 günü 7 saat ders ve sonrasında etüt, soru çözümü ve birebir eğitimlerle öğrencileri sınava hazırlayan BUSMEK, gençleri tercih döneminde de yalnız bırakmadı. 2021-2022 döneminde Türkiye genelinde sınava giren 4 milyon öğrenciden ilk 500’ün içinde 1, ilk 1000’in içinde 2, ilk 5000’in içinde 7 ve ilk 10.000’in içinde 17 olmak üzere ilk 25.000’in içinde toplam 37 BUSMEK'li öğrenci yer aldı. Tercih yapan gençlerin yüzde 80’e yakını, merkezi yerleştirme ile bir üniversite programına yerleştirildi.

BUSMEK tarafından düzenlenen YKS hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanma başarısını gösteren gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özveriyle çalışan başarılı öğrencileri tebrik etti. Belediyenin sunduğu ücretsiz imkanlardan daha fazla insanın yararlanmasını arzuladıklarını belirten Başkan Aktaş, BUSMEK kursunu sahiplenip başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Farklı şehirlerde okuyacak olanlardan Bursa’yı unutmamalarını isteyen Başkan Aktaş, "Radarları açık olan, hayatta her zaman başarılı olur. Olaylara düz bakan, etrafını görmeyenlerin başarılı olması mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği burslar için müracaatta bulunun. Başka kurumdan burs alıyor olmanız, Büyükşehir Belediyesi’nden burs almanıza engel değil. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda, Başkan Aktaş tarafından gençlere hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi.