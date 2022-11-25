Batman'da Yeni Sendika'dan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ziyaret

Yeni Sendika (Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Batman İl Temsilcisi Vasıf Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat’ı makamında ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Yeni Sendika Batman İl Temsilcisi Vasıf Aksoy, Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat’a yaptığı ziyarette sendikanın teşkilat yapısı, misyon ve vizyonunu anlattı.

Aksoy, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının banka promosyonu olmak üzere genel sorunları ve çözüm önerileri konusunda da görüşlerini iletirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat’a Yeni Sendika'ya göstermiş olduğu nezaket ve misafirperverliği için teşekkür etti.