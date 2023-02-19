Başkan Hürriyet: Gıda desteklerinin devam etmesi gerekiyor

Deprem bölgesinde depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Bölgede en çok ihtiyaç gıda malzemeleri. Gıda desteklerinin kesinlikle devam etmesi gerekiyor” dediKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş dahil 10 ili büyük şekilde etkileyen depremin yaralarını sarmak adına ilk günden bu yana bölgede ve İzmit’te büyük mücadele veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eksikleri yerinde tespit etmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından bölgede kurulacak olan çadır kent çalışmalarını da takip eden Başkan Hürriyet, eksikler ile ilgili de kamuoyuna bilgi vermeyi ihmal etmiyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesaplarından bölgedeki depremzedelerin eksikliklerini ifade ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı, “Deprem bölgelerinde hayatta kalan vatandaşımızın hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Gerçekten şartlar çok ağır. Hiç televizyonların gösterdiği gibi değil. Bölgede en çok ihtiyaç gıda malzemeleri. Gıda desteklerinin kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Tüm duyarlı ve imkanı olan vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.”