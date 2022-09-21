Başkan Esen’den yerinde denetim

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi alan Esen, projelerin zamanında hizmete girmesi için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi, şehrin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Esen, yapımı süren Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi, Kent Meydanı, Uluyazı’ya altenatif yol, Kucaklama Taşı Alt Geçit, Aqupark ve Sosyal Tesis ile mahallelerde devam eden asfalt çalışmaları hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Esen, halkın rahatını ve konforunu arttıracak, kentin estetiğini değiştirecek çalışmaları hızla yürüttüklerini söyledi.