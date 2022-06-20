Adıyaman'da tartışma taşlı ve sopalı kavgaya döndü!
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın merkezinde iki grup arasında çıkan ve yaralananların olduğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taş ve sopalar da kullanıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle son bulan kavgada iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı şahısların sağlık durumununda iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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