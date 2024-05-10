Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, TALSAD Başkanlığına seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Genel kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’yı getirdi.

2024-2026 döneminde Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ali İhsan Yeşilova, alüminyum sektörünün bu değişim ve dönüşüm sürecinde kritik konumda yer aldığını belirterek, "Bugün başta otomotiv olmak üzere tüm endüstrilerde üstün niteliklere sahip olan alüminyumun kullanımı giderek artıyor. Bizler sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek adımları yeni dönemde planlayacağız. Derneğimizin bu dönemdeki öncelikli hedeflerinden biri, ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmak olacak. Bunun için iş birliklerimizi güçlendirecek, gelişmelere ayak uyduracak ve elbette sürdürülebilirlik odaklı projeleri destekleyeceğiz. Aynı zamanda, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek sektörümüzün rekabet gücünü artıracağız. Üyelerimizin görüşleri de bizim için çok değerli. İş birliği ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda her birinin düşüncelerini dinleyecek, hedeflerimizi birlikte çizeceğiz. TALSAD’ı çok daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte çalışarak, başarılarla dolu bir dönemi beraber paylaşacağız" diye konuştu.

Alüminyumu yüzyılın metali olarak tanımlayan Yeşilova, “Alüminyum; hafifletici özelliği, dünyanın en çok bulunan ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen yapısı gibi üstün nitelikleri sayesinde endüstride her geçen gün daha fazla kullanım alanına sahip oluyor. İnanıyorum ki alüminyum endüstrisi altın çağını yaşamaya hazırlanıyor” dedi.

2022-2024 döneminde Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ali İhsan Yeşilova, yeni dönemde Onursal Başkanlığa seçilen Ali Kibar’dan görevi devraldı.