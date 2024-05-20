Son Dakika

Manisalılara kartlı sayaca geçiş süreciyle ilgili müjde

Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kartlı sayaç zorunluluğun kaldırılmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğine yönelik detayları paylaştı Başkan Zeyrek, “Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ÜCRETSİZ yapmayı planladık” ifadelerini kullandı

GÜNDEM 20.05.2024, 16:26
Manisalılara kartlı sayaca geçiş süreciyle ilgili müjde

Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kartlı sayaç zorunluluğun kaldırılmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğine yönelik detayları paylaştı. Başkan Zeyrek, “Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır. Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ÜCRETSİZ yapmayı planladık” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, merak edilen kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş süreci ile ilgili bilgileri Manisalılarla paylaştı. Müjdeleri tek tek anlattı.

“YASAL İZİNLERİMİZİ ALDIK. EKONOMİYE KATKI SAĞLADIK”

Başkan Zeyrek;  “Bilindiği gibi kartlı sayaç kullanma zorunluluğunu kaldırmış ve isteyen abonemiz mekanik sayaç aboneliğine geçebilecek, isteyende kartlı sayaç aboneliğinde kalabilecek bunun tercihini sizlere bıraktık.

Bu kararımız sonucu abone sahiplerinin kartlı sayaç değişimine dair talep dilekçelerini ilçelerimiz dahil kurumumuz evrak kayıt servislerinde işlem sıra numarası vererek kabul etmeye başlamıştık.

Aldığımız karar gereği kartlı sayaçların değişim planlamasını yaparken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve aynı zamanda kurumumuzu ve abonelerimizi ekonomik açıdan toplamda 150-200 milyon TL tutarındaki mekanik sayaç ücreti yükünden kurtarmak için takılı bulunan mevcut elektronik kartlı sayaçların yerinde mekanik sayaca dönüşümünün sağlanabilmesi için Bakanlık nezdinde ve sayaç üreticisi firmalarla yürüttüğümüz görüşmeler sonucu teknik olarak ve mevzuata uygun mevcut kartlı sayaçların elektronik aparatının iptal edilerek, faturalı okumalı mekanik sayaç olarak kullanılabilmesinin önünü açan yasal izinlerimizi aldık.

Bu sayede henüz on yıllık damga kullanım ömrünü doldurmayan kartlı sayaçların kamu kaynağı olarak ziyan edilmesinin önüne geçerek hem ülke ekonomimize, hem de kurumumuz ve abonelerimizin bütçesine olumlu bir katkı sağlamış olduk.

“SAYAÇ SÖKME, TAKMA, ABONE SÖZLEŞME VE MEKANİK SAYAÇ ÜCRETİ İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ “

Kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşümün nasıl yapılacağını anlatan Başkan Zeyrek;

“Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır.

      Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ücretsiz yapmayı planladık.

SAYAÇ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLIYOR

Sayaç değişim işlemlerinin başlayacağı tarihi de açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek; “1 Haziran itibariyle başlayacağımız sayaç değişim işlemlerinde abonelerimiz, sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçebilecek. Bu 45 metreküplük depozito ücreti Haziran ayı için damga vergisiyle birlikte 784 lira 15 kuruş olarak hesaplanmıştır” dedi.

DEPOZİTO ÜCRETLERİ 45 METREKÜPLÜK GÜNCEL SU ÜCRET TARİFESİNE GÖRE GERİ İADE EDİLECEK

Başkan Zeyrek, depozito ücretlerinin geri ödenmesi konusunda yapılan düzenlemeyi de şöyle anlattı. “Depozito adı altında abonelerimizden alınan bu bedel yasal olarak alınmak zorunda olup, kurumumuzun kasasında emanet olarak duracak bir bedeldir. Abonelerimiz bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idaremizden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödemektedirler.

     Aboneliğini sonlandıran abone sahibi, aboneliğini hangi tarihte sonlandırmış ise o dönemdeki 45 metreküplük güncel su ücret tarifesine göre geri iade edilecektir”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18