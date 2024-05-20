Manisalılara kartlı sayaca geçiş süreciyle ilgili müjde

Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kartlı sayaç zorunluluğun kaldırılmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğine yönelik detayları paylaştı. Başkan Zeyrek, “Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır. Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ÜCRETSİZ yapmayı planladık” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, merak edilen kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş süreci ile ilgili bilgileri Manisalılarla paylaştı. Müjdeleri tek tek anlattı.

“YASAL İZİNLERİMİZİ ALDIK. EKONOMİYE KATKI SAĞLADIK”

Başkan Zeyrek; “Bilindiği gibi kartlı sayaç kullanma zorunluluğunu kaldırmış ve isteyen abonemiz mekanik sayaç aboneliğine geçebilecek, isteyende kartlı sayaç aboneliğinde kalabilecek bunun tercihini sizlere bıraktık.

Bu kararımız sonucu abone sahiplerinin kartlı sayaç değişimine dair talep dilekçelerini ilçelerimiz dahil kurumumuz evrak kayıt servislerinde işlem sıra numarası vererek kabul etmeye başlamıştık.

Aldığımız karar gereği kartlı sayaçların değişim planlamasını yaparken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve aynı zamanda kurumumuzu ve abonelerimizi ekonomik açıdan toplamda 150-200 milyon TL tutarındaki mekanik sayaç ücreti yükünden kurtarmak için takılı bulunan mevcut elektronik kartlı sayaçların yerinde mekanik sayaca dönüşümünün sağlanabilmesi için Bakanlık nezdinde ve sayaç üreticisi firmalarla yürüttüğümüz görüşmeler sonucu teknik olarak ve mevzuata uygun mevcut kartlı sayaçların elektronik aparatının iptal edilerek, faturalı okumalı mekanik sayaç olarak kullanılabilmesinin önünü açan yasal izinlerimizi aldık.

Bu sayede henüz on yıllık damga kullanım ömrünü doldurmayan kartlı sayaçların kamu kaynağı olarak ziyan edilmesinin önüne geçerek hem ülke ekonomimize, hem de kurumumuz ve abonelerimizin bütçesine olumlu bir katkı sağlamış olduk.

“SAYAÇ SÖKME, TAKMA, ABONE SÖZLEŞME VE MEKANİK SAYAÇ ÜCRETİ İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ “

Kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşümün nasıl yapılacağını anlatan Başkan Zeyrek;

“Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır.

Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ücretsiz yapmayı planladık.

SAYAÇ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLIYOR

Sayaç değişim işlemlerinin başlayacağı tarihi de açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek; “1 Haziran itibariyle başlayacağımız sayaç değişim işlemlerinde abonelerimiz, sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçebilecek. Bu 45 metreküplük depozito ücreti Haziran ayı için damga vergisiyle birlikte 784 lira 15 kuruş olarak hesaplanmıştır” dedi.

DEPOZİTO ÜCRETLERİ 45 METREKÜPLÜK GÜNCEL SU ÜCRET TARİFESİNE GÖRE GERİ İADE EDİLECEK

Başkan Zeyrek, depozito ücretlerinin geri ödenmesi konusunda yapılan düzenlemeyi de şöyle anlattı. “Depozito adı altında abonelerimizden alınan bu bedel yasal olarak alınmak zorunda olup, kurumumuzun kasasında emanet olarak duracak bir bedeldir. Abonelerimiz bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idaremizden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödemektedirler.

Aboneliğini sonlandıran abone sahibi, aboneliğini hangi tarihte sonlandırmış ise o dönemdeki 45 metreküplük güncel su ücret tarifesine göre geri iade edilecektir”