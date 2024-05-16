Gebze'de yeni Trafik Eğitim Merkezi'nin özel konukları

Engelliler Haftası vesilesiyle özel öğrencilerin konuk olduğu Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’ndeki derslere katılan 38 öğrenci, hem eğlenerek trafik kurallarını öğrendi hem de birbirinden farklı etkinliklere katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin tam donanımlı yeni Trafik Eğitim Merkezi Gebzeli çocukları ağırlamaya başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni Trafik Eğitim Merkezi’nde eğitimler hızlı başladı.

1536 seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin 148 metrekarelik trafik eğitim alanı, 1100 metrekarelik eğitim binası ve 680 metrekarelik çocuk oyun alanını barındıran Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden özel öğrenciler hem trafik kurallarını öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Engelliler Haftası vesilesiyle özel öğrencilerin konuk olduğu Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’ndeki derslere katılan 38 öğrenci, hem eğlenerek trafik kurallarını öğrendi hem de birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Öğrencilerin seviyelerine göre ayrıldığı gruplara sınıf derslerinin yanı sıra video ve görsel içerikli ve oyun şeklinde eğitimler de verildi.