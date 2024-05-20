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Hollanda Rotterdam'da 6 Şubat Deprem Müzesi açılıyor

Hollanda Rotterdam’ da yaşayan Kırklareli -Vizeli  iş insanı Bülent Türker  6 Şubat‘da yaşanan deprem sonrasında on beşten  fazla yardım götürdüğü,  bölgelerden topladığı ve kendisine verilen göçük altında kalan eşyalardan Rotterdamdaki 309 metre² , bahçeli evinin iki odasını 6 Şubat deprem müzesi olarak hazırlattı  Erdoğan DEMİR / EDİRNE İGFA  - Türkiye’den gelen İzmir devlet opera ve balesi sanatçısı Nur Göymen Arslan küratörlüğünde  dizayn edilen Çanakkale ve Atatürk müzesi ile 6 Şubat deprem evi deprem bölgesindeki vatandaşların Hollanda’daki yakınlarına daha sonra tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sergilenecek Müze sahibi Bülent Türker açıklamasında; “Ben 6 Şubat’tan beri deprem bölgesindeyim Hatay dahil bölgeye , on beş kereden fazla giderek yardımda bulundum 11 şehrin, yüzlerce ilçe, kasaba ve köylerine defalarca gittim Aylarca kaldım, bir depremzede gibi yaşadım Orada onlardan biri oldum, sanırım en çok da çocuklar beni tanıyor Bülent amcaları olarak onlara kucak açmaktan ayrıca çok mutlu oldum Bülent Türker ve Altın Lale Vakfı olarak yardımlarımızı eksik etmiyoruz, ben haftalarca çadırlarda minibüslerde yattım, donma tehlikesi yaşadım, ama o insanlardan kopamadım   En son geçen hafta beş tır malzeme dağıttım,  2001 yılında yaptığım yardımlar ve çalışmalardan dolayı Hollanda Kraliyet Madalyası 2005’te Hollanda’da halk oylaması ile 40 yılın en iyi kalpli insanı seçildim " dedi Türker, "Yardım etmek benim misyonum,  doğamda olan, iyi hissettiren bir şey insanları mutlu etmekten güzel ne olabilir ki ? Aynı zamanda evim de olan Çanakkale ve Atatürk müzesini ziyarete gelen misafirlerimiz Çanakkale Savaşı’na ait orijinal eşya ve objeleri, savaş malzemelerini,  Atatürk ile ilgili onlarca eşya resim belge ve dökümlere  şahit olacaklar   Çanakkale Savaşı’na ve Atatürk’e yolculuk yapacaklar! Düzenlemesinde büyük katkısı olan Buğra Türker’e , ünlü küratör ve  müze sorumlu müdüremiz Nur Göymen Arslan’a ,ekibin temel taşı Ruzinur Kavuncu’ ya , bir buçuk yıldır bana deprem bölgesinde maddi manevi desteklerini eksik etmeyen Vedat Kement , Uğur Güleç , Barış Akdemir,  Hatice Bayar, Murat Özbiçer, Ercan Erdoğan, Altın Lale ekibinden Esat Kaplan,  Şıhmehmet Doğru, Hatice İdris Bilginsoy, Abdullah Polat ve Osman Çelik ile desteğini eksik etmeyen vatandaşlara çok teşekkür ederim 100 000’den fazla insana yardım ettik etmeye de devam edeceğiz Hatay ve deprem bölgelerini unutmadık unutturmayacağız" ifadelerini kullandı

DÜNYA 20.05.2024, 15:55
Hollanda Rotterdam'da 6 Şubat Deprem Müzesi açılıyor

Hollanda Rotterdam’ da yaşayan Kırklareli -Vizeli  iş insanı Bülent Türker  6 Şubat‘da yaşanan deprem sonrasında on beşten  fazla yardım götürdüğü,  bölgelerden topladığı ve kendisine verilen göçük altında kalan eşyalardan Rotterdamdaki 309 metre² , bahçeli evinin iki odasını 6 Şubat deprem müzesi olarak hazırlattı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE İGFA  - Türkiye’den gelen İzmir devlet opera ve balesi sanatçısı Nur Göymen Arslan küratörlüğünde  dizayn edilen Çanakkale ve Atatürk müzesi ile 6 Şubat deprem evi deprem bölgesindeki vatandaşların Hollanda’daki yakınlarına daha sonra tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sergilenecek.

Müze sahibi Bülent Türker açıklamasında; “Ben 6 Şubat’tan beri deprem bölgesindeyim Hatay dahil bölgeye , on beş kereden fazla giderek yardımda bulundum 11 şehrin, yüzlerce ilçe, kasaba ve köylerine defalarca gittim. Aylarca kaldım, bir depremzede gibi yaşadım. Orada onlardan biri oldum, sanırım en çok da çocuklar beni tanıyor. Bülent amcaları olarak onlara kucak açmaktan ayrıca çok mutlu oldum. Bülent Türker ve Altın Lale Vakfı olarak yardımlarımızı eksik etmiyoruz, ben haftalarca çadırlarda minibüslerde yattım, donma tehlikesi yaşadım, ama o insanlardan kopamadım.  En son geçen hafta beş tır malzeme dağıttım,  2001 yılında yaptığım yardımlar ve çalışmalardan dolayı Hollanda Kraliyet Madalyası 2005’te Hollanda’da halk oylaması ile 40 yılın en iyi kalpli insanı seçildim." dedi.

Türker, "Yardım etmek benim misyonum,  doğamda olan, iyi hissettiren bir şey insanları mutlu etmekten güzel ne olabilir ki ? Aynı zamanda evim de olan Çanakkale ve Atatürk müzesini ziyarete gelen misafirlerimiz Çanakkale Savaşı’na ait orijinal eşya ve objeleri, savaş malzemelerini,  Atatürk ile ilgili onlarca eşya resim belge ve dökümlere  şahit olacaklar.  Çanakkale Savaşı’na ve Atatürk’e yolculuk yapacaklar! Düzenlemesinde büyük katkısı olan Buğra Türker’e , ünlü küratör ve  müze sorumlu müdüremiz Nur Göymen Arslan’a ,ekibin temel taşı Ruzinur Kavuncu’ ya , bir buçuk yıldır bana deprem bölgesinde maddi manevi desteklerini eksik etmeyen Vedat Kement , Uğur Güleç , Barış Akdemir,  Hatice Bayar, Murat Özbiçer, Ercan Erdoğan, Altın Lale ekibinden Esat Kaplan,  Şıhmehmet Doğru, Hatice İdris Bilginsoy, Abdullah Polat ve Osman Çelik ile desteğini eksik etmeyen vatandaşlara çok teşekkür ederim. 100.000’den fazla insana yardım ettik etmeye de devam edeceğiz Hatay ve deprem bölgelerini unutmadık unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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