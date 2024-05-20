Sakarya'nın özel öğrencileri fideleri toprakla buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SGM’de engelsiz hobi atölyesi öğrencileri aileleri ile birlikte fide dikimi gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi engelsiz hobi atölyesi öğrencileri Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi’nde fide dikimi gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli bireylerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, fideler toprakla buluştu.

SGM engelsiz hobi kurslarında yeteneklerini keşfeden öğrenciler, aileleri ile birlikte domates, salatalık ve biber fidelerini eğitmenleri eşliğinde dikerek, can suyu verdi. Tarım ekoloji faaliyetleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte ekilen ürünlerin takip edileceği de belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Engelsiz hobi kursu öğrencilerimizin doğayı tanımaları, toprakla temas etmeleri ve tarımsal ürünlerin gelişimini bizzat takip etmeleri için bir etkinlik düzenledik. Tarımın ve tarımsal üretimin önemini paylaştığımız buluşmada fideleri toprakla buluşturduk. Büyüme süreçlerini de öğrencilerimizle birlikte takip edeceğiz” denildi.