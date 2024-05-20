Dilovası Şehitliği'ne bakım
Kocaeli'de Dilovası Şehitliği'nde mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Dilovası Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Şehitlik bakım çalışmaları kapsamında mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Şehitlikte bulunan ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi çalışmaları sürerken Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri rutin olarak bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı şehitlikte anıt mezarları ve bahçeleri temizledi.
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen yiğitler için ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan Dilovası Şehitliğinin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla yapılmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.
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