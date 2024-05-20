ZİÇEV üyeleri ve KİGDER üyelerinden muhteşem konser

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi yine muhteşem bir organizasyona imza attı. Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ZİÇEV üyeleri ile KİGDER üyeleri muhteşem bir konser verdi. Konser izleyenleri büyüledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Engelliler ve Gençlik Haftası dolayısıyla 'Bahar Şenliği' düzenlendi. ZİÇEV'in Konaklar Mahallesindeki 'Bahar Şenliğine' CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ZİÇEV Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, hayırsever Hatice Özbıyık davetliler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Bahar Şenliği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi öğrencilerinin hazırladığı sergi ile başladı. Etkinliğe katılanlar ilk önce sergiyi gezdi. ZİÇEV tarafından tüm konuklara bolca yiyecek , içecek , çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi

Daha sonra ise konsere geçildi. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi öğrencileri tarafından uzun süren çalışmalar sonunda ortaya muhteşem bir koro çıktı ve şenlikte sahne aldı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun orkestra şefliğini yaptığı konserde birbirinden güzel türküler ZİÇEV öğrencileri tarafından seslendirildi. ZİÇEV ve KİGDER üyelerinin Dr. Sema Karaoğlu şefliğinde verdiği konsere izleyiciler coşkuyla katıldılar, konser büyük alkış aldı.

Bahar Şenliği daha sonra çeşitli etkinliklerle sevgiyle mutlulukla son buldu.