Ilısu Barajı 4 yıldır ülkeyi aydınlatıyor

Elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), aradan geçen 4 yıllık süreçte toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip Dicle Nehri üzerinde, elektrik üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), ilk elektrik üretimini 19 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor.

İlk elektrik üretimine 19 Mayıs 2020 tarihinde başlayan tesis, 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

BAKAN YUMAKLI: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİNİ ARTIRIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin enerjiye olan ihtiyacı artırdığını, iklim değişikliği gibi dünya gündemini meşgul eden etkenlerin de yenilenebilir enerji kaynaklarını daha önemli hale getirdiğini belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde, sahip olunan su kaynaklarının değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Yumaklı, “Su kaynaklarından elde edilen elektrik, çevre kirliliğine yol açmadığı gibi kullanılan suyun miktarını azaltmıyor ve kalitesini de olumsuz etkilemiyor. Türkiye'de elektriğin beşte birinin hidroelektrik santralleri yoluyla sudan elde edildiği göz önüne alındığında, Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ), su alanındaki yatırımları ile ülke ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda, 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk elektrik üretimini gerçekleştiren ve 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile elektrik üretimine başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ülkemizin gözbebeği yatırımlardan biri olarak ön plana çıkıyor." dedi.

Bakan Yumaklı, DSİ'nin gelecek hedeflerinden de bahsederek, 2023 yılında 10 adet HES'i tamamladıklarını, 2024 yılında ise 15 adet HES'i daha hizmeti sunmayı planladıklarını kaydetti.