Sağlık Bakım Tırı, kamyon şoförleri için marşa bastı

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’nin dört bir yanındaki kamyon şoförlerine sağlık ve bakım hizmeti veren tırı, üçüncü yılında yepyeni rotasıyla yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Mercedes-Benz Türk’ün bir ilke imza atarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kamyon şoförlerine sağlık ve bakım hizmeti vermek amacıyla başlattığı Sağlık Bakım Tırı Projesi, üçüncü yılında yeni rotasıyla devam ediyor.

Bugüne kadar 7000 kamyon şoförüne hizmet götüren tır, bu yıl aralarında Düzce, Mersin, Ankara, İzmir, Antalya gibi lokasyonların olduğu 13 noktada hizmet verecek. Sınır kapılarını da rotasına ekleyen Sağlık Bakım Tırı, Sarp, Habur ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda da şoförlerle buluşacak. Sağlık Bakım Tırı’nın dorsesini, ‘Dahası yok’ mottosuyla dünyada yalnızca 400 adet üretilen ve Türkiye’de de sadece 15 adet kullanıma sunulacak olan Mercedes-Benz Actros L Edition 3 çekecek. Sağlık Bakım Tırı’nda 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist, 2 berber ve 1 psikolog hizmet verecek.

Etkinlikte konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt da; “Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncülüğünü üstleniyoruz. Bu başarının arkasında yenilikçi, vizyoner yaklaşımımız, üst düzey kalite, konfor ve güvenlik anlayışımız yer alıyor. Ancak tüm bunların yanı sıra öncelikli olan başka bir unsur daha var; o da insanı merkezine alan ve tüm faaliyetlerini insan odaklı gerçekleştiren bir şirket olmamız. Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimiz, kamyon şoförlerimiz ve tüm iş ortaklarımıza kadar ekosistemimizin tüm parçalarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak en önemli önceliklerimiz arasında. Tüm bunlar çerçevesinde, biz de Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş olan Sağlık Bakım Tırı projemizi hayata geçirdik. Bu projenin endüstrimizde ve şoför arkadaşlarımızın nezdinde çok olumlu karşılanmasında şoförlerimizin, doktorlarımızın ve bakım ekibimizin önemli payı var. Bu anlamda ben hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Tırımızın 3. sezonu hayırlı olsun” dedi.