Keşanspor U17’de il şampiyonu oldu
Edirne Atilla Bilgin U17 Edirne Şampiyonluk maçında Keşanspor, Yeni İmaret ile geçtiğimiz Cumartesi günü karşılaştı
Edirne Atilla Bilgin U17 Edirne Şampiyonluk maçında Keşanspor, Yeni İmaret ile geçtiğimiz Cumartesi günü karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni İmaret Stadı’nda saat 14.00’te oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Keşanspor Edirne il şampiyonu oldu.
Keşasnpor’un şampiyonluk kupasını Keşanspor’da antrenörlük yapan merhum Atilla Bilgin’in oğlu Edirne Basketbol İl Temsilcisi Gökhan Bilgin şampiyonluk kupasını takdim etti.
Kupa törenine katılan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım’da Keşanspor’u şampiyonluğundan dolayı kutladı.
Keşanspor’un gollerini 20 dakikada Altan, 65 dakikada Zafer kaydetti.
Keşanspor’ da 60 dakikada Altan kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı
Maçın ardından Yeniimaretsporlu oyuncular Keşansporlu futbolculara saldırdı.Çıkan olaylar emniyet güçleri tarafından yatıştırıldı.
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|50
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|43
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|34
|40
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|38
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|10
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|34
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|38
|91
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|89
|3. Liverpool
|38
|82
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|49
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|38
|47
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|38
|40
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|32
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|38
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|16
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|37
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|37
|82
|3. Girona
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|78
|4. Atletico Madrid
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|73
|5. Athletic Bilbao
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|37
|60
|7. Real Betis
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|37
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|44
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