Çiğli’de turnuva heyecanı sona erdi

Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 16-17 Mayıs tarihlerine düzenlenen “Gençlik Kupası Futbol Turnuvası” sona erdi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Atatürk Stadı’nda düzenlenen turnuvada Çiğli Belediyespor, Altıngenç Spor, Esentepe Spor, Harmandalı Spor, Evka 2 Spor, Evka 5 Spor, Egekent Gençlik Spor, Güzeltepe Spor ve Maltepe Spor U-15 futbol takımları mücadele etti. İki gün süren müsabakalara Çiğlili sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Turnuvada başa baş geçen mücadelelerin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kazanan dostluk ve barış oldu. Turnuva yönetimi tarafından alınan kararla bir kazanan seçilmedi ve tüm kulüpler şampiyon ilan edildi.

BAŞKAN YILDIZ: “KAZANAN ATATÜRK GENÇLERİ OLDU”

Gençlere sporu sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak için düzenlediğimiz 19 Mayıs Gençlik Kupası Futbol Turnuvası’nda bir kazanan seçmedik. Atamızın bize emanet ettiği bu bayramda gençler, yaşıtları ile bir araya gelerek oldukça dostane bir şekilde müsabakalara çıktılar. Kazanan Atatürk’ün gençleri oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Çiğlili çocuklarımızın ve gençlerimizin dilediği branşta spor yapma imkanına kavuşması için çalışmalarımıza aynı tempoda devam edeceğiz” diye konuştu.