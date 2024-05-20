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Bin 44 hakim ve savcının atamaları yapıldı

İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim ve 242 Cumhuriyet Savcısı ile 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcının kurayla atamaları gerçekleştirildi

GÜNDEM 20.05.2024, 17:33
Bin 44 hakim ve savcının atamaları yapıldı

İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim ve 242 Cumhuriyet Savcısı ile 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcının kurayla atamaları gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için önemli mesafeler alındığını dile getirdi.

Adalet hizmetlerinin aksamaması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için önemli mesafeler alındığını dile getirerek, yargı teşkilatının fiziki kapasitesinin artırıldığını, kiralık, uygun olmayan köhne binalar yerine teknolojinin tüm imkanlarını barındıran modern adliye binalarının yurdun dört bir yanında hizmete sunulduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, çağın gereklerine uyum sağlayamayan mevzuatın milletin ihtiyacına cevap verecek şekilde yenilendiğini belirtti. 

"Adalet hizmetlerinin aksamaması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" diyen Bakan Tunç, "Bu kapsamda 22 yıl önce 9 bin olan hakim ve savcı sayımız, son bir yıl içerisinde adalet teşkilatımıza katılan 2 bin 294 hakim ve savcımızla birlikte 25 bine yaklaştı. Ayrıca 1498 yeni hakim ve savcı adayımız da eğitimlerine devam ediyor" diye konuştu.

Tunç, hakim ve savcı sayısını artırırken aynı zamanda niteliklerini de yükseltmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, "Hukuk fakültesi mezunlarının, hakim-savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri veya avukatlık stajlarına başlayabilmeleri için bu yıl ilk kez Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasını başlatıyoruz. Yine bu yıldan itibaren 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı uygulamasına son veriyor, yerine 3 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamalı, usta-çırak ilişkisi içinde devam edecek hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1000 hakim ve savcı yardımcısının yazılı sınavları da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Adalet teşkilatının ihtiyaç duyduğu personel sayısını son 22 yılda 3 kattan fazla artırdıklarına işaret eden Adalet Bakanı Tunç, "Sadece bu yıl 20 bin 779 kardeşimizi adalet teşkilatımıza kazandırarak personel sayımızı 179 bine yükselttik. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için son 22 yılda 3 bin 727'den, 7 bin 339'a yükselttiğimiz ilk derece mahkemelerimizin sayısına son bir yılda 2 bin 987 mahkeme daha dahil ettik. Kurulduğu 2016 yılından bugüne 279'dan 546'ya yükselttiğimiz istinaf mahkemesi daire sayısına, son bir yılda 81 istinaf mahkemesi dairesini daha ekledik. Böylece, istinaftaki işleyişi hızlandırmayı amaçladık." bilgisini verdi.

Bakan Tunç, ilk derece, istinaf ve temyiz olmak üzere tüm yargı teşkilatının yılda ortalama 12 milyon dosyada karar verdiğini aktardı.

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