MASMEK’in yıl sonu sergisi ziyaretçilerden beğeni topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, (MASMEK) vatandaşların sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Düzenlenen kursların sonunda kursiyerlerin emeklerini sergiledikleri yılsonu sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda üretilen ürünlerin ve eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi Fatih Sergi Salonu’nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Resimden seramiğe, dikişten takıya kadar çeşitli el emeği eserlerin görücüye çıktığı sergiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ziyaret etti. Sergiyi gezerek bir bir eserleri inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Aydın, ortaya koydukları el emeği eserler dolayısıyla eser sahiplerini tebrik etti. Sergi açılışında yer alan vatandaşlar tarafından da kursiyerlerin eserleri beğeniyle karşılandı. Ziyaretçiler, kursiyerlerin büyük el emekleriyle ortaya koydukları başarılı eserlere hayran kaldı. Bu tür etkinliklerle toplumun her kesiminden insanın sanata ve mesleki eğitime olan ilgisini arttıran MASMEK’in hayata geçirdiği yılsonu sergisinin açılışında yüzler gülerken ziyaretçilerin eserleri beğenmesi de kursiyerlere mutluluk yaşattı.

MASMEK yılsonu sergisi 24 Mayıs Cuma gününe kadar Fatih Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları kursiyerlerinin ortaya koyduğu birbirinden değerli eserleri görmek isteyen Manisalılar, sergiyi ziyaret edebilecek.