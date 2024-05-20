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Konyalı Sinem'den judoda Avrupa başarısı
Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Polonya’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda şampiyon olarak altın madalyayı ülkemize kazandırdı
SPOR 20.05.2024, 15:24
Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Polonya’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda şampiyon olarak altın madalyayı ülkemize kazandırdı.KONYA (İGFA) - Ümitler Judo Avrupa Kupası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Polonya’nın Biasko Biala şehrinde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin 4 sporcu ile katıldığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor’dan 63 kiloda Sinem Oruç da tatamiye çıkan sporculardan oldu.
Finalde Alman rakibi Sara-Tamar’ı mağlup ederek şampiyon olan Sinem Oruç, bu yıl ikinci kez Avrupa Kupası zaferi elde etti. Sinem ayrıca 27-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na seri başı olarak katılmayı garantiledi.
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