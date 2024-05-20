Osmangazi'de Haluk Levent'e on binler eşlik etti

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamına sahneye çıkan Türk Rock Müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, söylediği şarkılarla Bursalılara 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi 3 süren etkinlikler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni’nde 3 gün boyunca Bursalılar gönüllerince eğlendi. 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvası ile gençlik aktiviteleri düzenlendi. Etkinliklerin ilk günü Kuty, Ege Boran ve Reckol, konserleriyle başlarken ikinci gününde ise Beyza Bakırcı ve Emre Kaya, sahne aldı. Etkinlerin son günü ise 19 Mayıs saat 19:19’da Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve sanatçı Haluk Levent’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursalı vatandaşlar katıldı. Fomara Meydanı’nda başlayan yürüyüş Osmangazi Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşün ardından Osmangazi Meydanı’nda on binlerce Bursalının önünde sahneye çıkan Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, en sevilen şarkılarını sevenleri için söyledi. Sahneden inerek seyircilerin arasına karışan Haluk Levent, şarkılarının bir kısmını seyircilerin arasında söyledi. Bursalılar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, İzmir Marşı, Elfida, Zor Aşk, Hani Benim Olacaktın gibi şarkılarını büyük bir coşkuyla söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konser öncesi ise Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. “Haluk Levent sahnede olup da eğlenmemek olur mu” diye sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Burada 3 gün boyunca devam eden etkinliklere emek veren dostlara ve emekçi kardeşlerimize bu güzel organizasyonda katkısı bulunan Haluk Levent ve herkese teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

Başkan Aydın, Haluk Levent’e çiçek ve Bursa minyatürünün olduğu tablo hediye etti.