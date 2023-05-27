Son Dakika

Silivri şehir geçişi projesinde ilk kazma vuruldu

YAŞAM 27.05.2023, 12:46
Silivri şehir geçişi projesinde ilk kazma vuruldu

Silivri tarihinin en büyük yatırımı olan Silivri Şehir Geçişi Projesindeki çalışmalar VEGA AVM ile Silivri Devlet Hastanesi önünden başladı. Proje tamamlandığında 11 açıklıklı bir viyadük ile yaklaşık 320 metrelik bir köprü inşa edilerek, Silivri’nin iki yakası bir araya getirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesinin katkıları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen “Büyükçekmece-Kınalı Devlet Yolu Yapım İşinin” Silivri’nin iki yakasını birleştirecek kısmındaki “Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Düzenleme” bölümünün yapım çalışmaları başladı. Silivri tarihindeki en büyük proje olarak nitelendirilen Silivri Şehir Geçişi Projesi’nde ilk kazma, kurban kesimi ve okunan dualar eşliğinde VEGA AVM ile Silivri Devlet Hastanesi önünde vuruldu. Proje tamamlandığında 11 açıklıklı bir viyadük ile yaklaşık 320 metrelik bir köprü inşa edilerek, Silivri’nin iki yakası bir araya getirilecek. Proje kapsamında eski yaya üst geçitlerin tamamı kaldırılacak. Viyadük altından daha elverişli yaya geçişleri sağlanacak ve hem rekreasyon alanları hem de ticari ve sosyal donatılar oluşturulacak. Viyadük altında bulunan iki yönlü kavşak ile Silivri’deki trafik yoğunluğu tarihe karışmış olacak. Proje tamamlandığında Silivri ilçe merkezi, yepyeni bir rekreasyon alanına kavuşacak. Otogar bölgesine yapılacak 108 metre uzunluğundaki viyadük ve altındaki döner kavşakla da bölgedeki trafikte kesintisiz bir akış sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca Büyükçekmece Mimar Sinan ve Kınalı arasındaki 41 km’lik D-100 Otoyolu’nun tamamında yenileme, temel iyileştirme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirilecek.

“DUYDUĞUM MUTLULUĞU KELİMELERLE ANLATMAKTA ZORLANIYORUM”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’mize verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri Belediye Başkanı adayı iken seçildiğimiz takdirde Silivri’nin iki yakasını bir araya getireceğimizi ifade etmiştik. Seçildikten sonra çok önemli uğraşlar verdik ve Allah’a çok şükür ki bugün Silivri’deki viyadükle geçiş sisteminin çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Tabi bu, çalışmanın sadece küçük bir ayağı. Büyükçekmece Mimar Sinan’dan Kınalı’ya kadar 41 km D-100 Otoyolu’nun tamamı yenilenecek, yan yollar yenilenecek, köprülü kavşaklar yapılacak. Otogarda 100 metre uzunluğunda bir viyadük yapılacak ve şu an bulunduğumuz Silivri Devlet Hastanesinin önünde de 320 metre uzunluğunda bir viyadük yapılacak. Yani dev bir projeden bahsediyoruz. Bugün de ilk adımı atmış, ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Bu nedenle duyduğum mutluluğu kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Biz, Silivri’ye hizmetkâr olacağız demiştik, Silivri’de koşarak çalışacağız demiştik. Bugün de verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını tutmuş bulunuyoruz. Bu proje ile ilgili mesai arkadaşlarıma, Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yatırım programında olmamasına rağmen bu dev projeyi 2022 yatırım programına alan ve Silivri’ye hediye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise teşekkürün en büyüğünü ediyorum.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SABRINA İHTİYACIMIZ VAR”

Çalışmalarda vatandaşların ve esnafların sabrına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Her zaman söylediğimiz gibi; Silivri’de tek bir iklim yaşanıyor o da hoşgörü iklimi. Bu projedeki çalışmalar belli bir zaman olacak. 4 ila 6 ay arasında bitirmeyi hedefliyoruz ama bazen hesapta olmayan uzamalar da çıkabiliyor. Biz, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın, esnafımızın ve Silivri’yi ziyaret eden misafirlerimizin hoşgörüsüne sığınmak istiyoruz. Bu yaz onların sabrına ihtiyacımız var. Gereken bütün önlemler alındı. Yan yollardaki trafik işaretlemeleri yapıldı, yan yollar yenilendi. Herkes trafik kurallarına riayet ederse biz burada yaşanacak sıkışıklığı ve sıkıntıyı asgariye hep beraber indirebiliriz. Silivri’deki vatandaşlarıma şimdiden, gösterecekleri sabır ve iş birliği için teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 36 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21