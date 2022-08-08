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Sakarya'da sahne çocuklar için kuruldu

YAŞAM 08.08.2022, 15:17
Sakarya'da sahne çocuklar için kuruldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık hava etkinlikleri Tiyatro Bozok tarafından sahnelenen ‘Şeker Portakalı’ ve animasyon film gösterimi ile devam etti. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler tiyatro ve animasyon film gösterimi ile devam etti.

İlk olarak Tiyatro Bozok tarafından sahnelenen ‘Şeker Portakalı’ çocuk tiyatrosu izleyicilerin çocukların beğenisine sunuldu.

Minik sanatseverlere yönelik olarak sonraki etkinlik ‘Aslan Kral’ animasyon film gösterimi oldu. Minikler ve ailelerinin yoğun katılım sağladığı etkinlikler izleyicilerden tam not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür edilerek, açık hava etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabileceği dile getirildi.

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