Bursa Kestel’de kaçak yapı devri sona mı eriyor?

Bursa’da kaçak yapılaşma konusunda en hızlı büyüyen ilçelerden biri olan Kestel’de kaçak yapılarla mücadele sürdürüyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Planlı kent inşa etmeye çalışan Kestel’de, özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılar, yapılan kontroller ve uyarıların ardından kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor.

KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI YENİ SİSTEMLER GELİYOR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Herkes Duysun muhabirine kaçak yapılaşmaya karşı açtıkları mücadele ile ilgili bilgi verdi. Erol, kaçak yapılaşmaya karşı yeni sistemler oluşturduklarını söyledi.

“KESTEL’DE ÇİVİ ÇAKILMAYACAK”

Kestel’in kaçak yapı konusunda en hızlı büyüyen ilçelerden biri olduğunu söyleyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Bu konuyla alakalı 17 tane köy girişini belirledik ve buraların giriş çıkışlarını tutuyoruz. Burada kaçak yapı kontrol birimimiz, emniyet, jandarma ve zabıta ile birlikte hareket edeceğiz. 6 noktaya kaçak yapı kontrol kulübesi koyduk. Orada hem araçları kontrol edecekler hem de biz orada betonla alakalı malzeme taşıyanları durduracağız. Geçip gidenleri de sivil ekipler kontrol edilecek. Kaçak yapıya beton dökenleri görürsek cezalarını yazacağız ve bu santral kapatmaya kadar gidebilir. Böyle bir mücadele istiyoruz. Yeni bir betonlaşma olmasın ve çivi çakılmasın. Kırsal mahallelerimizde 300 metre genişleme alanları ile alakalı çalışmaları başlattık ve bir yıl içerisinde tamamlanır diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

KESTEL’DE KAÇAK YAPI AZALACAK MI?

Kaçak konutların sayısını azaltmayı planladıklarını belirten başkan Erol, göreve geldikleri günden beri 120-130 yapıya ceza yazıldığını ve kontrollerin devam edeceğini dile getirdi.